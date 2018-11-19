Подростка из села Мерены подозревают в краже денег из церкви

12-летнего подростка из села Мерены Новоаненского района подозревают в краже денег из церкви. По данным полиции, он пробрался в храм ночью, и унес почти четыре тысячи леев, оставленных прихожанами в качестве пожертвований.

"Мальчик признал вину и сказал полицейским, что потратил около 150 леев. Остальные деньги он спрятал в овчарне, где работает его мать. 3700 леев вернули церкви", - сказала пресс-секретарь ИП Анений Ной Сильвия Ветку.

Известно, что подросток уже не первый раз нарушает закон. Он уже стоит на учете в полиции.







