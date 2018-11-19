Гололедица на дорогах и мокрый снег: в Молдове объявили "желтый" код опасности из-за непогоды

Государственная гидрометеорологическая служба (ГГС) объявила на завтра "желтый код" метеоопасности в связи с вероятностью снегопадов и гололедицы.

По данным метеорологов, в понедельник 19 ноября вероятны сильные осадки (7-15 л/м2), преимущественно в виде снега и мокрого снега. Также вероятны отложения мокрого снега, гололед и снежные заносы на дорогах, передает Молдпрес.

В связи с этим, спасатели настоятельно рекомендуют населению воздержаться от длительных поездок, а в случае, если они необходимы, одежда должна быть соответствующей погодным условиям, равно как и рацион питания. Автовладельцам настоятельно рекомендуется оборудовать транспортные средства зимними шинами, а в багажнике возить с собой лопату, песок, запас воды и пищи.

Населению рекомендуется следить за уровнем зарядки мобильных телефонов, чтобы в случае необходимости обратиться в экстренные службы по единому номеру 112 и избегать свисающих ветвей и электропроводов.