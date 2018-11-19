"Какие наши годы!" Петросян отпраздновал развод со Степаненко

Народный артист РСФСР Евгений Петросян отпраздновал развод с пародисткой Еленой Степаненко после более тридцати лет брака в компании своего адвоката Сергея Жорина. Видео юрист опубликовал в "Инстаграме".

— Спасибо всем, кто за меня болел. Конечно, это очень значительное событие для моей жизни. Всё пришло к правильному завершению... Начнём новую историю. Какие наши годы! — отметил 72-летний юморист.

Петросян также выразил надежду, что у его бывшей жены в жизни всё наладится. Он поблагодарил своего адвоката за проделанную работу. После этого мужчины выпили по бокалу шампанского в честь решения Хамовнического суда Москвы о расторжении брака Петросяна и Степаненко, пишет Life.

Артисты были в браке более 30 лет. О том, что Петросян и Степаненко собираются разводиться, стало известно 3 августа. Причиной этого могла стать новая любовь юмориста.