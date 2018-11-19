Богдан Цырдя: Санду и Нэстасе рыли Додону яму - и сами в нее попали

Санду и Нэстасе рыли Додону яму - и сами в нее попали. Такое заявление сделал депутат от ПСРМ и политический аналитик Богдан Цырдя.

Помните, как на президентских выборах Санду и Нэстасе обвинили Додона в финансировании из Москвы через багамский оффшор?

А припоминаете, как Санду и Нэстасе истерили после встречи Додона с Путиным, требуя расследования и импичмента?

А не забыли, как в сентябре 2017 года эти две марионетки госдепа обратились в ДПМ-вскую генпрокуратуру, требуя возбудить уголовное дело против Додона «за предательство Родины»?

Так вот, Бог не фраер, он все видит. 16 ноября парламентская комиссия обвинила Санду и Нэстасе в том, в чем они обвиняли Додона. Это и предательство Родины, и грязные деньги олигархов, и связи с ФСБ, и использование денег из украденного миллиарда, и т.д.. На этом основании комиссия обратилась в генпрокуратуру. ПСРМ за отчет не голосовала.

Скажу прямо: мы так и не поняли, получали ли лидеры ПАСкуДа деньги на счет партии, имели ли они прямые контакты с Платоном, откуда вся это информация и верна ли...

Есть много оснований для сомнений. Однако ослепительно ясно одно: не рой яму другому яму, ведь сам в нее попадешь, передает Молдавские Ведомости.