В Чикаго лифт с пассажирами рухнул с высоты 95 этажа

В одном из высоких небоскребов Чикаго лифт с шестью пассажирами упал с высоты 95 этажа. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел вечером 16 ноября в 100-этажном здании Ханкок-центра. Падавшая кабина застряла на 11 этаже. пишет Корреспондент.

Отмечается, что двое туристов из Мексики, беременная женщина и трое студентов спускались из ресторана на 95 этаже, когда внезапно лопнул один из тросов, и лифт начал падать.

Спасателям понадобилось порядка трех часов, чтобы определить местонахождение лифта и пробить стену для вызволения людей.

В результате инцидента никто не пострадал.