В Индии открыли первый госпиталь для слонов

Первый госпиталь для слонов открылся в Индии. Сейчас в нем находятся почти 20 животных, который стали жертвами эксплуатации, сообщает ТСН в понедельник, 19 ноября.

Отмечается, что слонам в неволе приходилось переживать и жестокие избиения, и недоедание, и полное отсутствие отдыха. Их годами использовали на полях и для развлечений туристов, передает Корреспондент.

Теперь у слонов проблемы с внутренними органами, лапами и спинами, множество гнойных ранок. Зоологи готовы лечить прибывших слонов и принимать новых пациентов.