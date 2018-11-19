Призрак задел дверной звонок и попал на видео

В Канаде призрак попал на камеру, случайно задев дверной звонок. Инцидент произошел в Онтарио с местной жительницей 46-летней Мени Питоссией. Об этом сообщает Mirror.

Женщина рассказала, что в тот день, когда к ней "в гости" пришло привидение, она ждала курьера. Поэтому, когда ее пес бросился к двери и начал лаять, она подумала, что принесли посылку, пишет Корреспондент.

Питоссия ничего не увидела, но чуть позже ей на телефон пришло сообщение о том, что сработал датчик движения. Он установлен в дверном звонке и автоматически реагирует на движение.

Женщина посмотрела запись из камеры наблюдения и обнаружила странную тень. На кадрах видно, как полупрозрачная тень в форме человека пересекает крыльцо, и задерживается в нижнем правом углу экрана, видимо возле двери.

Позже Питоссия пошла к экстрасенсу, который посоветовал ей обратить внимание на скамью во дворе, попавшую в кадр.

Сама женщина объясняет происходящее скорой годовщиной смерти ее друга и соседа, который подарил ей эту самую скамью незадолго до смерти.