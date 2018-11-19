Нэстасе оскорбительно о молдаванах: "У многих по-прежнему нет мозгов". ВИДЕО

Находясь в воскресенье в селе Сэлкуца Кэушанского района, где проходила предвыборная агитационная акция партии ППДП, лидер этого формирования Андрей Нэстасе, заявил в своём прямом видео-включении на Facebook, что "у многих по-прежнему нет мозгов".

Нэстасе оскорбил молдаван, будучи недовольным тем, что многие жители села Сэлкуца были собирались поехать на антиправительственный митинг социалистов, который проходил вчера на Площади Великого Национального Собрания, пишет allmoldova со ссылкой на argumentul.info.

В итоге Нэстасе заявил, что люди, поехавшие в Кишинева - товар, «который загрузили». «Друзья из дома и из диаспоры, наша страна в огромной опасности. Прошу вас, распространите эту публикацию, обзвоните родителей и братьев. Мы должны одуматься и пробудить остальных. Оружие воров - ложь и дезинформация. Наше орудие, фатальное для них, - ПРАВДА!»- прокомментировал Нэстасе.

Там же, выразив недовольство готовностью сельчан участвовать в митинге ПСРМ, Нэстасе попытался спровоцировать нескольких мужчин на разговоры о Майе Санду и украденном миллиарде. «Вот этот человек пишет будущее ребенка. А вот эти дети, которые сегодня ходят в церковь, получат судьбу, написанную этим... этими дезинформированными людьми, которые, наверно, даже не умеют читать»,- аргументировал Нэстасе.