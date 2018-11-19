В Хынчештах перевернулась маршрутка Кишинев-Кагул: четыре человека попали в больницу

На трассе Леова – Хынчешты перевернулся рейсовый микроавтобус. В результате аварии четыре человека были доставлены в больницу с травмами. Инцидент произошел сегодня, 19 ноября, приблизительно в 08.00.

По предварительным данным, авария произошла в результате плохих погодных условий. Водитель микроавтобуса потерял контроль над управлением, в результате чего, машина вылетела в кювет и перевернулась.

Как сообщила пресс-секретарь НИП Алина Бунгез, четверо пассажиров микроавтобуса были доставлены в районную больницу Хынчешт.







