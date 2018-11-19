В США после аварии поезда с пропаном эвакуировали целый город

Вагоны грузового поезда с пропаном сошли с рельсов в американском городе Байромвилл, в результате чего местные власти приняли решение эвакуировать население города. Об этом сообщает телеканал WMAZ-TV.

Авария произошла 17 ноября в 7 утра (15:00 мск). Товарный поезд компании CSX Railroad из 72 загруженных пропаном и 69 пустых вагонов проезжал по мосту над шоссе. В какой-то момент вагоны сошли с рельсов и рухнули на дорогу. По предварительной оценке, их насчитывается до 30, пишет life.

В результате ЧП никто не пострадал, но жителей города Байромвилл эвакуировали. Кроме того, эксперты взяли пробы воздуха, чтобы проверить наличие отравляющих веществ.