В ноябре месяце специалисты Национального агентства общественного здоровья (ANSP) подтвердили 14 новых случаев кори в Сорокском районе.
Как сообщила корр. агентства пресс-секретарь Национального агентства общественного здоровья Олеся Кроитор, все пациенты являются родственниками, или контактировали с теми, кто ранее болел корью, передает Молдпрес.
С начала этого года в Молдове было зарегистрировано 326 случаев кори. Значительное увеличение числа заболеваний зафиксировано в августе – 239 подтвержденных случаев. В то же время в октябре было отмечено 9 случаев кори.
С начала августа корь зарегистрирована в следующих районах и городах: Чадыр-Лунга – 164 случая, Вулкэнешты – 35, Дрокия – 21, Сороки – 21, Унгены – 20, Кишинев – 16, Тараклия – 12, Кагул – 10, Кантемир – 10, Окница – 7, Ниспорены – 4, Глодяны – 3, Хынчешты – 1, Рышканы – 1 и Тирасполь – 1 случай.
Кроме того, по всей стране сохраняется «желтый код» опасности распространения кори.
За последние десять лет в стране уровень вакцинирования составлял 95%, а в настоящее время - 87%. Вспышки кори зарегистрированы и в соседних странах – в Украине и Румынии.
Эпидемиологи напоминают населению, что корь является очень заразной и быстро распространяющейся болезнью. Признаком инфекции является высокая температура, которая сохраняется в течение 1-7 дней. Пятна появляются на 3-4 день после появления температуры. Пневмония – наиболее распространенная причина смерти во время этой болезни.
Корь можно предотвратить только путем вакцинации. В Республике Молдова иммунизация проводится комбинированной вакциной против кори, эпидемического паротита и краснухи (РОР) в 6-7 лет и в 14-15 лет. В нашей стране вакцинация проводится бесплатно.
Комментарии
- Руслан Кодряну: двух начальников управлений ЖКУ уволят за многочисленные нарушения
- В Кишиневе запустили троллейбусный маршрут в Трушены
- Нэстасе оскорбительно о молдаванах: "У многих по-прежнему нет мозгов". ВИДЕО
- Богдан Цырдя: Санду и Нэстасе рыли Додону яму - и сами в нее попали
- Более 170 домов на Рышкановке остаются без отопления и горячей воды из-за аварии на теплоцентрали
- Около 30 молодых фермеров подали заявки на получание субсидий авансом
- В Кишиневе реконструируют один из исторических кварталов центра города
- Пресс-холдинг Платона-Цопы обвинён в манипуляции: бизнесмен потребовал опровержения
- Около 100 бездомных граждан могут получить приют и питание в столичном специализированном центре
- Лучшие студенты страны могут претендовать на степендию в 12 тысяч леев
- Руслан Кодряну: двух начальников управлений ЖКУ уволят за многочисленные нарушения
- Два жителя села Калфа избили односельчанина и забрали у него 160 леев и газовый баллон
- Эксперты назвали топ-10 стран для ярких приключений
- Парень напугал друзей змеей и поплатился жизнью
- Гнется, как бумага. iPad Pro испытали на прочность
- "Какие наши годы!" Петросян отпраздновал развод со Степаненко
- Гололедица на дорогах и мокрый снег: в Молдове объявили "желтый" код опасности из-за непогоды
- В супермаркетах Британии начали продавать кузнечиков
- Во Франции более 400 человек ранены на акциях против роста цен на топливо
- В США вагоны грузового поезда с пропаном упали на шоссе
- Лесные пожары в Калифорнии: как спасают животных
- Россиянин выкинул любовницу с 10 этажа, но она залезла обратно
- Галкин ответил на неудобные вопросы об отношениях и разводе с Пугачевой
- Синоптики рассказали, когда в Молдове ждать первый снег
- Канду о расследовании по делу "Open Dialog": фонд был инструментом ФСБ в странах Балтии, Польше, Украине, Румынии и Молдове
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Вечером ждите приятных гостей.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Успешным окажется обращение в органы власти.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Активный, творческий день. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Удачный день для людей творческих профессий.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День вряд ли будет богат событиями. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Перегрузки чреваты нервным срывом.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня возможны перемены. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Смело назначайте свидания.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Вероятно получение премии.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня вы будете душой компании. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Повысится Ваша деловая активность.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День будет напряженным с самого утра. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Будьте осторожнее с бытовой химией.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md