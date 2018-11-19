Как сообщила корр. агентства пресс-секретарь Национального агентства общественного здоровья Олеся Кроитор, все пациенты являются родственниками, или контактировали с теми, кто ранее болел корью, передает Молдпрес.

С начала этого года в Молдове было зарегистрировано 326 случаев кори. Значительное увеличение числа заболеваний зафиксировано в августе – 239 подтвержденных случаев. В то же время в октябре было отмечено 9 случаев кори.

С начала августа корь зарегистрирована в следующих районах и городах: Чадыр-Лунга – 164 случая, Вулкэнешты – 35, Дрокия – 21, Сороки – 21, Унгены – 20, Кишинев – 16, Тараклия – 12, Кагул – 10, Кантемир – 10, Окница – 7, Ниспорены – 4, Глодяны – 3, Хынчешты – 1, Рышканы – 1 и Тирасполь – 1 случай.

Кроме того, по всей стране сохраняется «желтый код» опасности распространения кори.

За последние десять лет в стране уровень вакцинирования составлял 95%, а в настоящее время - 87%. Вспышки кори зарегистрированы и в соседних странах – в Украине и Румынии.

Эпидемиологи напоминают населению, что корь является очень заразной и быстро распространяющейся болезнью. Признаком инфекции является высокая температура, которая сохраняется в течение 1-7 дней. Пятна появляются на 3-4 день после появления температуры. Пневмония – наиболее распространенная причина смерти во время этой болезни.

Корь можно предотвратить только путем вакцинации. В Республике Молдова иммунизация проводится комбинированной вакциной против кори, эпидемического паротита и краснухи (РОР) в 6-7 лет и в 14-15 лет. В нашей стране вакцинация проводится бесплатно.