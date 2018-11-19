В кишиневском аэропорту отметили несколько рейсов из-за непогоды

Несколько авиарейсов отменены сегодня из-за неблагоприятных погодных условий.

Согласно официальному сайту аэропорта, несколько авиарейсов взлетели и приземлились этим утром с опозданием. Вместе с тем, рейсы из/в Стамбул были отменены, передает Молдпрес.

Представитель Центрального автовокзала заявил, что из-за неблагоприятных погодных условий несколько рейсов были отменены, некоторые выехали/приехали с опозданием (Каинаары, Чимишлия).

Вместе с тем, представители Северного и Южного автовокзалов отметили, что в этих регионах опозданий или отмены рейсов не зарегистрировано.

Министерство экономики и инфраструктуры отмечает в свою очередь, что в настоящее время движение в зимних условиях осуществляется практически на всех национальных трассах. На некоторых трассах образовалась гололедица, речь идет о трассах Кишинев – Унгены – Скулень, Кишиев – Леушены, Кишинев – Бендеры, Анений Ной – Каушаны – Штефан Водэ – Паланка, Кишинев – Хынчешты – Чимишлия – Комрат – Вулканешты – Джурджулешты, Хынчешты – Леова – Кагул и Разина – Орхей.

По данным Национального инспектората патрулирования, на дорогах страны движение затруднено, однако заблокированных дорог нет. В этих условиях водителей призывают не превышать допустимую скорость, сохранять большую дистанцию между автомобилями для осуществления резкого маневра, не парковать автомобили вблизи деревьев. Кроме того, водителям грузовых автомобилей рекомендуется оснастить соответственно свой автомобиль, чтобы не подвергать опасности свою жизнь и жизнь других участников дорожного движения.

Государственная гидрометеорологическая служба объявила на сегодня «желтый код» в связи со сложными погодными условиями. Синоптики прогнозируют на всей территории страны сильные осадки преимущественно в виде снега и мокрого снега, в результате чего на дорогах образуется гололедица и высокие сугробы.