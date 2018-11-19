Серьезная авария в Криулянах: на заснеженной трассе перевернулся микроавтобус с пассажирами

17 человек доставили в Криулянскую больницу после аварии близ села Устья. Пострадавшие - рабочие одного из местных предприятий - получили легкие травмы.

Микроавтобус, в котором они находились, съехал в кювет. 27-летний водитель не справился с управлением на скользкой дороге.

Это не первое ДТП за сегодня. Ранее собщалось, что шесть пассажиров рейсового микроавтобуса Кишинев-Кагул доставили утром в Хынчештскую больницу. Маршрутка попала в аварию у сел Сарата-Галбенэ и Князевка. Она съехала с трассы, врезалась в дерево и перевернулась. По информации полиции, 31-летний водитель потерял контроль над машиной в сложных метеоусловиях.



В микроавтобусе находились 19 человек. Госпитализированы трое мужчин, две женщины и 16-летний подросток. Остальных пассажиров до места назначения довезла другая маршрутка.