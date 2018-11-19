На любой вкус и кошелек: в столичных магазинах появились в продаже искусственные ели

В продаже появились искусственные ели. И хотя цены совсем не низкие, продавцы отмечают, что покупателей хватает. В одном из столичных магазинов ели продают уже две недели. До сих пор было куплено тысячу искусственных деревьев.

"Сырье, из которого изготовлена ель, отвечает первой категории. Она не выделяет токсичных газов, а иглы не опадают. И стержень, и ножки изготовлены из металла, поэтому срок эксплуатации достигает восьми лет", - сказал директор магазина Денис Галяну.



Стоимость елей варьируется от 400 до 14 тысяч леев, в зависимости от высоты деревца, и материала.



"У нас есть ели высотой от 30 сантиметров до 25 метров. Есть 6-7 типов деревьев. От самых дешевых, с небольшим количеством веток, до елей класса премиум с ветками из силикона", - сказал директор магазина Денис Галяну.



А тем, кто настроен приобрести живую ель, придется подождать примерно месяц, говорят в агентстве Moldsilva.



"В этом году мы выставим на продажу 22 тысяч елей", - сказал инженер агентства Moldsilva Сергей Кихай.



В питомнике в Страшенском районе можно найти ели всех форм и размеров. Их посадили восемь лет назад. Многие из них достигли в высоту уже двух метров. Стоимость метра дерева - 85 леев.



"Цена зависит от наших расходов. Мы потратили средства на удобрения, чтобы сохранить их зелеными и красивыми. А еще расходы на обрезку и уход", - сказал инженер агентства Moldsilva Сергей Кихай.



Сейчас в питомнике можно приобрести ели в горшке.





