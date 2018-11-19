Водителя, сбившего женщину с детьми на Буюканах, арестовали на 30 суток

На 30 суток арестовали водителя, сбившего на пешеходном переходе на Буюканах бабушку с двумя внуками. Напомним, авария произошла в начале прошлой недели.

53-летнюю женщину и двух детей - мальчика и девочку, доставили в больницу.

Врачи говорят, что восьмилетний мальчик до сих пор находится в тяжелом состоянии. Его сестру и бабушку уже выписали.

Полиция ждет результатов экспертизы, чтобы выяснить, если водитель был пьян. Ему грозит до семи лет тюрьмы.