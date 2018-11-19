По всей стране действует "желтый" код опасности: высота снежного покрова достигнет 20 см

Сегодня по всей стране ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. Местами возможен гололед и снежные заносы. Синоптики объявили желтый код метеоопасности в связи с непогодой. Предупреждение вступает в силу после полудня и продлится до завтрашнего дня.

"Ожидаются обильные осадки, до 15-17 миллиметров, возможно и до 20-30 миллиметров. Высота снежного покрова достигнет 20 сантиметров", - сказал метеоролог Геннадий Рошка.



Сегодня днем термометры покажут от минус одного до плюс пяти градусов.



Национальная патрульная инспекция сообщает, что пока заблокированных трасс в стране нет, однако на некоторых дорогах движение все же затруднено. На трассах дежурят 53 мобильных экипажа патрульных. Кроме того, на них работает снегоуборочная техника.



Тем временем, в Кишиневе произошло восемь аварий. В них пострадали четыре человека. Как сообщил замглавы муниципальнй полиции, три ДТП произошло из-за того, что водители не справились с управлением, поскольку на машинах были летние покрышки.





