В Германии вооруженный мужчина удерживает заложницу на заправке

"На заправочной станции на улице Hauptstraße находится вооруженный преступник, кроме того, сотрудница. Мы оцепили район значительными силами, в том числе на месте работает спецназ. Ситуация стабильна", — говорится в сообщении на официальной странице полиции Северного Рейна-Вестфалии в соцсети Twitter.

Согласно ранее опубликованным сообщениям, речь идет "об угрозе безопасности в общественном месте", улицы в районе полицейской операции перекрыты, передает РИА Новости.