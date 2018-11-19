Парень напугал друзей змеей и поплатился жизнью

В Индии 24-летний парень по имени Чи Джагадиш решил сделать фото с коброй и умер. Об этом сообщает Daily Mail.

Рептилию парень нашел у одного из местных заклинателей змей. Джагадиш попросил заклинателя сделать фото. Мужчина положил змею парню на шею и Джагадиш решил подшутить над друзьями, снимавшее происходящее на видео, пишет Корреспондент.

Парень неожиданно бросился на стоящих рядом приятелей, а те бросились от него убегать. В результате змея испугалась и укусила парня. В больнице спасти жизнь Джагадиша не смогли.

Против заклинателя возбудили уголовное дело так, как у всех змей должны быть удалены клыки и железы с ядом. Сам заклинатель уверяет, что так и сделал.