Эксперты назвали топ-10 стран для ярких приключений

Эксперты Lonely Planet составили рейтинг стран, куда туристам следует ехать в первую очередь, если они жаждут приключений. Лидером списка стала Япония, где запланировано проведение Кубка мира по регби, а в 2020 году - Летняя Олимпиада.

На второй позиции расположился Узбекистан, который не так давно смягчил требования для туристов, желающих посетить страну. А замкнул тройку лидеров Сенегал, где стараются стимулировать рост турпотока. Специально для этих целей вблизи Дакара был построен новый аэропорт, передает Корреспондент.

Далее в перечень вошли также Тайвань, привлекающая гастротуризмом, и Северная Шри-Ланка, куда пока поток туристов не столь высок, как в другие части острова.

В ТОП-10 также вошли Иордания, Исландия, Эфиопия и Италия, где приближается празднование 500-летнего юбилея со дня смерти Леонардо да Винчи.