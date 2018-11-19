Два жителя села Калфа избили односельчанина и забрали у него 160 леев и газовый баллон

Двоих жителей села Калфа Новоаненского района задержали за ограбление. Они избили односельчанина, и забрали у него 160 леев и газовый баллон.

- Мы вечером поссорились.

- Почему?

- Он орал, сквернословил, и я пошел к нему разбираться.

- С кем вы были?

- Один. Ударил его два раза, забрал документы и выбросил.

Украденные деньги и баллон подозреваемые спрятали дома. Известно, что раннее мужчины уже привлекались за подобные преступления. Теперь им грозит до 350 тысяч леев штрафа или до семи лет тюрьмы.