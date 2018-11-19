YouTube начал бесплатно показывать голливудские фильмы

На видеохостинге YouTube появился раздел «Фильмы», где можно бесплатно посмотреть популярные голливудские киноленты.

В разделе пока доступны 100 фильмов, среди них — "Рокки", "Терминатор", "Блондинка в законе", "Агент Коди Бэнкс". Список будет пополняться. Также эти ленты можно найти в списке рекомендуемых видео, с пометкой Free with Ad (бесплатно с рекламой. — Ред.), передает Известия.

Просмотр прерывается рекламными роликами через равные промежутки времени. На YouTube полагают, что новый раздел будет интересен как пользователям, так и рекламодателям, пишет издание TechCrunch.

На данный момент раздел доступен только жителям США, однако в дальнейшем планируется подключить и другие страны.