Не поделили компьютер: в Украине парень 18 раз ударил ножом 13-летнюю сестру

В Никополе Днепропетровской области полиция задержала 18-летнего парня, который, пытаясь убить свою 13-летнюю сестру, нанес ей 18 ножевых ранений.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области, это произошло 18 ноября утром.

Девочку доставили в больницу, пока её жизни ничего не угрожает.

"Между братом и сестрой возник конфликт, в результате которого парень ножом нанес девочке 18 ножевых ранений. После этого он выбежал на улицу, позвал бабушку и скрылся. Полицейские задержали беглеца в городе через несколько часов", - говорится в сообщении.

Предварительно следствием установлено, что парень увлекался компьютерными играми. Вероятно, конфликт возник между ним и сестрой из-за компьютера.

По факту покушения на убийство несовершеннолетней Никопольским отделом полиции открыто уголовное дело.



