В 32 уездах Румынии действует желтый код метеоопасности в связи со снегопадами

Осадки выпали и в Румынии. Минувшей ночью там шел снег, а уже с утра, когда температура стала плюсовой, пошел дождь.

В 32-ух уездах соседней страны действует желтый код метеоопасности в связи со снегопадами. Предупреждение действительно на территориях Олтении и Мунтении. Умеренные осадки ожидаются и на юге Добруджи. Скорость ветра достигнет 75 километров в час.

На румынских трассах работают сотни дорожников, они расчищают их от снега и наносят противогололедный реагент.