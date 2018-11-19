В Германии полиция освободила заложницу на автозаправке

Вооруженный мужчина, который удерживал на заправочной станции в немецком городе Бохум (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) местную работницу, задержан, заложница освобождена, она не пострадала, сообщили в понедельник в правоохранительных органах.

"Преступник задержан, он не ранен, сотрудница заправочной станции также находится в безопасности. Она также не ранена. Полицейские мероприятия продолжаются", — говорится в сообщении на официальной странице полиции Северного Рейна-Вестфалии в соцсети Twitter.

Ранее полиция оцепила район вокруг заправочной станции на улице Hauptstraße в Бохуме, где, по предварительным данным, находился вооруженный преступник и сотрудница заведения. На месте работал спецназ. Улицы в районе полицейской операции перекрыты, передает РИА Новости.