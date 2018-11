В Японии арестовали главу Nissan и Renault

В Японии арестовали председателя совета директоров компании Nissan и Renault Карлоса Гона. Об этом сообщает агентство Reuters в понедельник, 19 ноября.

Японский автомобилестроительный концерн Nissan Motor Co предложит уволить Гона с поста председателя совета директоров на следующем заседании совета. Компания подтвердила, что Гон использовал Nissan Motor Co в личных целях. Предполагается, что он не задекларировал часть вознаграждения в форме ценных бумаг от Nissan Motor Co. Отсутствие этих данных в документах раскрытия может быть приравнено к манипулированию информацией, передает Корреспондент.

По данным японской газеты Asahi, в офисах компании правоохранители проводят обыски. Сам же Гон, как отмечаю журналисты, добровольно сегодня прибыл в прокуратуру Токио.

Отметим, 64-летний Карлос Гон занимает руководящие посты в Renault с конца 1996 года. В 1999 году, когда Renault и Nissan стали стратегическими партнерами, он был переведен в японскую компанию на должность директора по производству, а годом позже стал ее президентом и гендиректором. С 2005 года также занимает должности президента и гендиректора Renault.