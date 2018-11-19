В Югре мальчик столкнул с эскалатора тележку с младшим братом

Юный житель Нягани спустил младшего брата в тележке по эскалатору, в результате последний получил серьезную травму головы. Инцидентом, который зафиксировала камера наблюдения, заинтересовались в СКР.

ЧП произошло в минувшие выходные в торговом центре. На кадрах видно, как семилетний мальчик подвозит тележку с сидящим в ней пятилетним братом к движущемуся эскалатору и толкает ее вниз. "Транспортное средство" практически тут же перевернулось, а маленький наездник выпал и ударился о ступени, пишет Вести.ru.

"Мамы рядом не было, извините за выражение, кукушка еще та! Еще и по-русски не понимала, и дубасила этого мальчика в белой рубашке. Мальчик весь в крови стоял, плакал поначалу, потом сознание потерял до приезда скорой", — рассказала Альбина Хамавова, ставшая свидетелем происшествия.

По данным СКР, родители братьев в это время расплачивались на кассе магазина. Пострадавшего мальчика госпитализировали с травмой головы.

"Следователи установят, как долго дети находились без присмотра взрослых, проверят условия их проживания и воспитания, изучат характеризующие семью материалы", — добавили в ведомстве.