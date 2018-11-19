Аттракцион покалечил девочку, выбросив ее в воздух на бешеной скорости

Очевидцы сняли ужасающий момент, когда девочка вылетела с ярмарочного аттракциона в эквадорской столице Кито. На кадрах видно, как ребёнок пытается удержаться за кабинку, но в итоге силы покидают его и он падает. Несмотря на то что девочка была пристёгнута к своему сиденью, она всё равно выскользнула из него, сообщает The Sun.

На кадрах слышно, как десятки детей, которые находятся на аттракционе, кричат от страха, пока девочка пытается не упасть. Проверка показала, что ярмарка не была согласована с властями, передает life.

В результате падения девочка повредила бедро. Она была доставлена в ближайшую больницу и сейчас находится в стабильном состоянии. По предварительной версии, авария была вызвана технической неисправностью.