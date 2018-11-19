Угрожал разбитой бутылкой: покупатель напал на продавщицу в бельцком магазине

Мужчина угрожал разбитой бутылкой продавцу продовольственного магазина в Бельцах. Полиция задержала нарушителя.

22-летний парень напал на продавца магазина в Бельцах. По счастливому случаю в момент нападения в магазине находился патрульный инспектор. Полицейский быстро отреагировал, обезвредил хулигана и вызвал на место происшествия оперативную группу.

Молодому человеку грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.