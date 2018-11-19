В британском Давентри из-за попугая вызвали пожарных

Стив Докерти был изумлен, когда посреди дня к нему приехали пожарные. Вскоре выяснилась и причина неожиданного визита: африканский серый попугай Джаз настолько искусно подражает звуку сигнализации, что соседи вызвали пожарных.

Моя Планета со ссылкой на Metro приводит комментарий владельца необычной птицы: "Пожарные были озадачены, но при этом очень добры, они даже заехали на следующий день, чтобы проверить, все ли в порядке с Джазом. Я немного беспокоюсь за соседей, потому что попугай часто начинает издавать звуки и даже разговаривать, когда меня рядом нет".