Пляж в Японии стал instagram-сенсацией

О Chichibuga — плоском, как тарелка пляже длиной в 1 километр, еще недавно почти никто ничего не знал. В этом нет ничего удивительного. Пляж расположен у Внутреннего японского моря Сето-Найкай на острове Сикоку.

Несмотря на то, что Сикоку – четвертый по площади остров, туристы не спешат его посетить. Всеобщее внимание притягивают острова Хонсю и Кюсю. Те же, кто приезжает, стремятся познакомиться с духовным наследием Японии — на Сикоку находится 88 храмов, почитаемых паломниками. Так или иначе, о пляже мало кто знал. По крайней мере, так было до недавнего времени, пишет Моя Планета.

В 2016 году в городе Митоё прошел конкурс по фотографии. Победил снимок с двумя детьми, позирующими на фоне зеркальных вод пляжа Chichibuga, сообщает The Guardian. К 2018 году Chichibuga стал главным instagram-пляжем острова. Каждый вечер там можно встретить множество людей, бегущих вдоль берега. Бегуны вовсе не соревнуются и не занимаются спортом перед сном. Всякому посетителю Chichibuga хочется успеть сфотографироваться, пока заходящее солнце находится параллельно песчаному берегу. За июль и август Chichibuga посетили 50 000 человек. «Вечерами вода у пляжа напоминает огромное зеркало.