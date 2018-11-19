Показан чехол для Nokia с пятью камерами

На сайте Slash Leaks появился рендер чехла для Nokia 9 PureView с пятью камерами.

Этот смартфон уже был показан на живых фото. Он оснащён оптикой компании Zeiss, которая является партнёром HMD Global. Назначение каждого сенсора не сообщается, пишет life.

Ранее Samsung представила смартфон с четырьмя камерами Galaxy A9. Это основной сенсор, телефото для оптического зума, широкоугольный и датчик для анализа глубины резкости в портретном режиме.