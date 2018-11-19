В Кишиневе выросло число случаев заболеваний ОРВИ

Более 2 400 человек обратились в публичные медико-санитарные учреждения на прошлой неделе с острыми респираторными заболеваниями. Об этом заявила врио Главного управления социальной помощи и здравоохранения Каролина Олару на еженедельном заседании служб мэрии мун. Кишинев.

Согласно данным, число случаев заболевания выросло по сравнению с прошлой неделей, когда было зарегистрировано более 2 200 случаев, передает Молдпрес.

"Наиболее уязвимыми являются дети в возрасте 5-14 лет – 621 случаев. Из общего числа заболевших - 57 были госпитализированы. Случаев гриппа не было зарегистрировано. В то же время в медучреждениях продолжается вакцинация против гриппа лиц с повышенным риском заболевания", - сказала Олару.

Также на прошлой неделе в столице было зарегистрировано 10 случаев туберкулеза и три случая судорожного кашля.

Кроме того, в этот же период более 276 человек обратились к врачу с инфекционными заболеваниями и отравлениями. Из общего числа, у 121 пациента была выявлена диарея, 98 из которых – дети. Всего был госпитализирован около 81 пациент, что составляет примерно 67%.