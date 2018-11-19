Снегопад затруднил движение транспорта по дорогам Молдовы

В столице непогода затянула дороги гололедицей. Из-за снегопада на городских улицах образовались пробки. Маршруты десятого и 24-го троллейбусов были изменены.

Погодные условия спровоцировали в столице 45 дорожных аварий. В них пострадали пять человек. В Кишиневском международном аэропорту пришлось задержать три рейса.

Ситуацию на кишиневских дорогах обсудили на оперативной планерке в мэрии. Руслан Кодряну высказал недовольство работой управления ЖКХ,

- В секторе Центр на машины устанавливают щетки. Думаю, в течение часа они уже будут работать на городских улицах.

- А почему вы не стали дожидаться завершения зимы, чтобы установить щетки? Вчера вечером это нельзя было сделать, нужно обязательно сегодня утром.

- Это наше упущение, согласен.

- Ваше упущение дорого обходится.

С утра на столичные дороги распределили 140 тонн противогололедного материала.

"Вся техника, которая находится в распоряжении Exdrupo, задействована. Весь день мы будем работать на максимальных возможностях. Нам понадобиться восемь-десять часов", - сказал директор МП Exdrupo Андриан Болдуреску.

На национальных трассах дежурят более ста полицейских.

"Мы рекомендуем водителям проверить зарядку аккумуляторов. Обязательно следует поменять резину, она должна быть зимней. В чрезвычайных ситуациях нужно немедленно обращаться за помощью в ближайшую патрульным инспекциям", - сказал глава службы InfoTrafic Павел Апостол.

На расчистке дорог заняты 46 единиц спецтехники. По трассам уже распределили свыше 250 тонн реагента.





