Грузовик ЗИЛ перевернулся вблизи Флорешт: водитель получил серьезные травмы

Водитель грузовика ЗИЛ получил серьезные травмы а результате в результате аварии, произошедшей сегодня утром, приблизительно в 09:30.

По предварительно йинформации, 54-летний водитель потерял управление из-за плохих погодных условий, в результате чего, грузовик вылетел с трассы и перевернулсяна крышу.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Это уже третий подобный случай, произошедший сегодня. Ранее сообщалось о 17 пострадавших в результате серьезной аварии в Криулянах. Водитель не справился с управлением на скользкой дороге и микроавтобус перевернулся.

Кроме этого сообщалось о шести пострадавших пассажиров рейсового микроавтобуса Кишинев-Кагул. Маршрутка, в которой они ехали, так же перевернулась на трассе вблизи Хынчешт.

напомним, в Молдове действует желтый код метеоопасности в связи со снегопадом. Движение по национальным трассам затруднено. В столице образовались километровые пробки.