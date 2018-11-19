В Дубае появилась Озеро любви в виде двух сердец

В пустыне неподалеку Дубая появилось Озеро любви (Love Lakes). Водоем создан в форме двух пересекающихся сердец. Об этом сообщает khaleejtimes.com.

Романтическое место расположилось в пустыне Al Qudra. Водоем являет собой два больших сердечка, пересекающихся в двух местах. Контуры сердец заполнены водой, а части в средине остались островками. Вокруг сделали дорожки, и высадили деревья, пишет Корреспондент.

Озеро можно увидеть на карте Google Maps. Также там заметно, что деревья образуют слово любовь (LOVE).