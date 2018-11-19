Гигантские волны смыли балконы жилого дома на Тенерифе

На острове Тенерифе на видео сняли гигантские волны, которые повредили жилой дом и смыли балконы. Из-за непогоды были эвакуированы 39 человек, проживающих в доме. О пострадавших информации нет. Об этом пишет Sky News.

Видео было снято местным жителем Нельсоном Акостой. В ролике показано, как вода сносит бетонные балконы.

Из-за непогоды в одном из ресторанов южного побережья были также выбиты окна. В момент инцидента в помещении находились люди, передает Корреспондент.

Также появилась информация, что в настоящее время большинство испанских курортов затовлены из-за сильнейшего шторма. В их числе, помимо Тенерифе, также Балеарские острова.