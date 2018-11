Видео было снято местным жителем Нельсоном Акостой. В ролике показано, как вода сносит бетонные балконы.

Из-за непогоды в одном из ресторанов южного побережья были также выбиты окна. В момент инцидента в помещении находились люди, передает Корреспондент.

Также появилась информация, что в настоящее время большинство испанских курортов затовлены из-за сильнейшего шторма. В их числе, помимо Тенерифе, также Балеарские острова.

Gigantic waves have been battering buildings on the north coast of Tenerife, causing 39 people to be evacuated.



