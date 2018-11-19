Чудовищный случай произошёл в одном из многоквартирных домов в Щербинке (Новая Москва). Молодой человек попытался сжечь консьержку, которая отказалась его пустить в подъезд дома, где жила его к бывшая девушка.
Поздно вечером 17 ноября нетрезвый мужчина пытался попасть в гости к своей бывшей сожительнице, но она его не пустила. Затем он решил действовать через консьержку, но и от неё услышал отказ. Тогда мужчина решил отомстить управляющей: ему удалось проникнуть в подъезд, воспользовавшись добротой кого-то из жильцов, после чего он подпёр стулом дверь служебного помещения и поджёг его.
Только чудо помогло 57-летней консьержке выбраться из горящего помещения, выбив дверь. Она получила термические ожоги предплечья и кисти правой руки, пишет life.
38-летнего подозреваемого, к счастью, удалось задержать. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Вечером ждите приятных гостей.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Успешным окажется обращение в органы власти.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Активный, творческий день. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Удачный день для людей творческих профессий.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День вряд ли будет богат событиями. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Перегрузки чреваты нервным срывом.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня возможны перемены. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Смело назначайте свидания.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Вероятно получение премии.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня вы будете душой компании. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Повысится Ваша деловая активность.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День будет напряженным с самого утра. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Будьте осторожнее с бытовой химией.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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