Москвич попытался сжечь консьержку за отказ пустить его к бывшей

Чудовищный случай произошёл в одном из многоквартирных домов в Щербинке (Новая Москва). Молодой человек попытался сжечь консьержку, которая отказалась его пустить в подъезд дома, где жила его к бывшая девушка.

Поздно вечером 17 ноября нетрезвый мужчина пытался попасть в гости к своей бывшей сожительнице, но она его не пустила. Затем он решил действовать через консьержку, но и от неё услышал отказ. Тогда мужчина решил отомстить управляющей: ему удалось проникнуть в подъезд, воспользовавшись добротой кого-то из жильцов, после чего он подпёр стулом дверь служебного помещения и поджёг его.

Только чудо помогло 57-летней консьержке выбраться из горящего помещения, выбив дверь. Она получила термические ожоги предплечья и кисти правой руки, пишет life.

38-летнего подозреваемого, к счастью, удалось задержать. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".