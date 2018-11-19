"Трехсотлетняя ведьма" раскрыла секрет приворота

Американка Аманда Йетс Гарсиа, называющая себя трехсотлетней ведьмой, раскрыла секреты любовной магии. Об этом в понедельник, 19 ноября, пишет издание Daily Mail.

Женщина рассказала, что для приворота необходимо каждый день, начиная с новолуния, принимать ванну с любыми белыми цветами и маслом гардении, держа рядом розовый кварц и черный турмалин. После этого нужно открыть слив из ванны, но не покидать помещения до тех пор, пока ванна полностью не опустеет. Далее ворожеям советуют прочесть заклинание и перечислить шесть своих лучших качеств, передает Известия.

Самый главный этап наступает в полнолуние, когда нужно сжечь бумагу на розовой свече с маслом гардении. При этом свеча должна полностью догореть в присутствии совершающего ритуал человека, отмечает Гарсиа. Далее необходимо смешать пепел с воском и закопать в землю у растения, расположенного ближе всего к входной двери.

После этих действий человек, который был загадан, начнет ценить лучшие качества просительницы, уверяет ведьма. Однако она подчеркнула, что никто не дает гарантий.