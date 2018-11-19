Звезда сериала "Клиника" намекнул на продолжение ситкома

Американский актер Зак Брафф, известный по роли врача Джона Дориана в комедийном сериале "Клиника", выложил 18 ноября в своем Twitter фотографию, на которой вместе с ним запечатлены остальные участники популярного ситкома.

"Сезон 10?" — написал Брафф в комментарии к фото. Как передает Regnum, актер и ранее намекал на возможный выход продолжения. Однако пока нет официальных подтверждений того, что сериал могут возродить, пишет Извсетия.

Комедийно-драматический сериал "Клиника" впервые показали на канале NBC в 2001 году. Всего вышло девять сезонов, восьмой и девятый — в эфире телеканала ABC. Последняя серия появилась 17 марта 2010 года. "Клиника" получила множество наград, включая несколько премий "Эмми" в таких категориях, как "Лучший комедийный сериал", "Лучший актер первого плана комедийного сериала" и др.