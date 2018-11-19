В Instagram сообщили об утечке паролей пользователей

Администрация социальной сети Instagram сообщила о вероятной утечке паролей пользователей в адресную строку браузера в результате системного сбоя. Об этом передает телеканал "360" со ссылкой на портал The Information.

В связи с этим руководство соцсети предупредило о возможности взлома аккаунтов злоумышленниками. В настоящее время сотрудники технического отдела Instagram устраняют ошибку, пишет Известия.

Предположительно утечка затронула не всех пользователей. Известно, что ошибка в системе безопасности соцсети связана с представленной в апреле 2018 года функцией Download Your Data("Скачайте ваши данные"), которая позволяла увидеть, какие данные владельца аккаунта известны Instagram. Если пользователи пытались воспользоваться ею, их пароли случайно оказывались в URL их веб-браузеров. Следовательно, если они пользовались Instagram с общедоступного компьютера, то могли открыть свой пароль для других людей. Представители соцсети заверили, что проблема затронула небольшую часть пользователей.

По мнению экспертов, включение паролей в URL могло произойти лишь в том случае, если они хранились на серверах Instagram в незашифрованном виде.