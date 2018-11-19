Случайный прохожий обнаружил труп мужчины на улице Каля Орхеюлуй в Кишиневе.
По предварительным данным бездыханное тело нашел случайный прохожий на заброшенной автомобильной стоянке на улице Каля Орхеюлуй.
На место происшествия прибыла группа судмедэкспертов, передает publika.md.
Полиции предстоит установить обстоятельства случившегося
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