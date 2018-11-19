В Гватемале почти три тысячи человек эвакуировали из-за вулкана Фуэго

По меньшей мере 2995 человек эвакуированы за последние несколько часов в Гватемале из близлежащих к вулканической зоне поселений, сообщает издание Prensa Libre.

Местные власти также перекрыли для автомобилей проезд по одной из главных автострад в районе действия вулкана, передает РИА Новости.

Ранее Национальная служба по снижению последствий стихийных бедствий (CONRED) объявила красный уровень опасности из-за активности вулкана и призвала местные органы власти, муниципалитеты в департаментах Эскуинтла, Чимальтенанго и Сакатепекес начать эвакуацию населения. CONRED также отметила, что ведет мониторинг активности вулкана и поддерживает связь с местными властями.