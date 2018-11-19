Кирилл Габурич нанес внезапный визит в Госадминистрацию автодорог

инистр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич сегодня нанес внезапный визит в Государственную администрацию автомобильных дорог. Он потребовал обеспечить бесперебойную работу всех веб-камер наблюдения на дорогах, чтобы граждане могли онлайн видеть состояние трасс. Полученные с камер изображения обновляются каждые полчаса, их можно найти на сайте учреждения www.asd.md.

"Это надежный способ, с помощью которого каждый из нас может отследить состояние дорог национального значения и движение транспорта по ним. Важно, чтобы все камеры были в рабочем состоянии и функционировали", - подчеркнул министр, призвав пешеходов и водителей быть внимательными на дорогах.

В Минэкономики уточнили, что из-за сильного снегопада движение на трассах национального значения затруднено, на представляющих опасность участках дежурят сотрудники Национальной патрульной инспекции, передает Молдпрес.

К работам по расчистке дорог от снега готовы 518 спецмашин, более 170 единиц техники "Дороги" оснащены системами GPS. Для антиобледенительной обработки подготовлено около 70 тыс. тонн противоскользящего материала и 15 тыс. тонн технической соли.