В центре Одессы загорелся трамвай во время следования по маршруту

Сегодня в центре Одессы загорелся трамвай во время следования по маршруту.

Как сообщили УНИАН в коммунальном предприятии "Одесгорэлектротанс", около 8:00 в трамвайном вагоне маршрута №11 из-за перепада напряжения произошло короткое замыкание, что привело к повреждению изоляторов.

В результате загорелась крыша вагона, пассажиры успели эвакуироваться из салона. Пострадавших нет. Отмечается, что вагон загорелся, когда находился возле зоопарка (недалеко от рынка "Привоз").

Из-за аварийной ситуации произошло обесточивание сетей, что привело к остановке трамваев. Прибывшие на место происшествия спасатели потушили огонь.

В КП "Одесгорэлектротанс" заявили, что движение маршрута №11 уже восстановлено, вагон направлен в депо для устранения неполадок. Причины замыкания устанавливаются.





