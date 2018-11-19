Машина с двухлетним ребенком перевернулась в Чимишлийском районе

В Чимишлийском районе перевернулся легковой автомобиль марки Fiat Fiorino. В салоне авто находился 37-летний мужчина с женой и двухлетним ребенком. К счастью, никто из них не пострадал.

Инцидент произошел вблизи села Юрьевка. 37-летний водитель не справился с управлением на скользкой дороге, в результате чего автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.

В машине мужчина находился вместе с женой и двухлетним ребенком.

Отмечается, что все члены семьи были пристегнуты ремнем безопасности, поэтому никто из них не пострадал.