Церковные книги 18 века обнаружила полиция при обысках у наркоторговца

Полиция ищет законных владельцев церковных книг, найденных при обысках у наркоторговца. Библия и два Евангелия 18 века хранились в доме главаря преступной группировки, задержанной несколько дней назад.

Откуда у него эти книги, задержанный говорить не стал. Следователи полагают, что их украли из церквей.

"Эти книги нашли дома у подозреваемого, в спальне. Помимо того, что он продавал наркотики, он сам является наркозависимым", - сказал следователь Максим Черновский.

К поискам владельце подключились и священнослужители. Объявление о находке разместили на сайте молдавской митрополии.

"Эти предметы – достояние церкви. Одна из этих трех книг очень редкая и представляет большой интерес. Мы делаем все возможное для возвращения этого имущества", - сказал представитель Митрополии Молдовы Октавиан Мошин.

Преступнику, у которого нашли раритеты, грозит до 15 лет тюрьмы, включая срок за незаконное хранение предметов культа.