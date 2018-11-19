Выжившего при пожаре в Калифорнии кота вернули семье

От разрушительного пожара в американском штате Калифорния страдают не только люди, но и животные. Из горящих домов спасают домашних питомцев, которые спрятались от хозяев во время эвакуации. Лачи Пинг и её муж Кёртис Маллинс, которые тоже потеряли своего любимца, вновь с ним воссоединились благодаря пожарным.

Кот Мэйсон сбежал от хозяев, которые в спешке покидали опасную зону. Животное испугалось раздавшегося взрыва и выпрыгнуло из рук хозяйки. Поймать его не смогли, пишет life.

Мэйсон убежал в лес, где бушевал огонь, и изрядно пострадал — все его лапы сильно обгорели. Но пожарные поймали его и ещё 21 кота, которые также оказались в лесу. Животных доставили ветеринарам, где им оказали медицинскую помощь. Спустя несколько дней выжившего Мэйсона с перебинтованными лапами передали счастливым хозяевам.