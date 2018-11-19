Жителя Узбекистана подозревают в вымогательстве семи тысяч коробок спичек

Сотрудники прокуратуры Узбекистана задержали в одном из районов Ташкента гражданина страны, подозреваемого в вымогательстве 7 тысяч коробок спичек и 70 тысяч долларов, сообщила в понедельник пресс-служба Генпрокуратуры республики.

По данным пресс-службы, в прокуратуру обратились сотрудники одного из частных предприятий Ташкента, заявив, что подозреваемый вымогал у них 7 тысяч коробок спичек и 70 тысяч долларов. Мужчина обещал не сообщать в правоохранительные органы о фактах якобы противоправной деятельности сотрудников предприятия, передает РИА Новости.

"В проведенном сотрудниками прокуратуры оперативном мероприятии подозреваемый был задержан с вещественными доказательствами при получении 10 тысяч долларов из потребованных 70 тысяч долларов", — говорится в сообщении на сайте ГП.

Возбуждено уголовное дело по статье "вымогательство в особо крупном размере", ведутся следственные действия, добавили в ГП. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до 15 лет.







