Дорожные службы всю ночь боролись с последствиями снегопада в Кишиневе

Выпавший снег прибавил хлопот дорожникам. Более 80 рабочих предприятия Exdrupo расчищали улицы столицы и пригородов. Минувшей ночью они использовали почти 370 тонн противогололедного реагента.

"Задействовали 41 спецмашину. Всю ночь расчищали снег с проезжей части, а также наносили реагент, чтобы предупредить образование наледи", - сказал глава предприятия Exdrupo Адриан Болдуреску.

Работали дорожники и на национальных трассах. Более 190 тонн реагента использовали на трассе Кишинев-Бельцы.

За тем, как ведется работа по расчистке трасс лично проследил министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.

"Я следил за ситуацией весь день. Постоянно был на связи с рабочими. А теперь решил приехать сюда. Здесь было много снега, поэтому возникли заторы. Но рабочие быстро мобилизовались и все расчистили", - сказал министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.

"На всех дорогах, за которые отвечает предприятие Страшен, движение не затруднено. Ограничений не было. Все застрявшие грузовики получили необходимую помощь", - сказал глава Дорожной службы Страшен Владимир Кроитор.

С завтрашнего дня температура воздуха немного возрастет, сообщают метеорологи. Днем термометры покажут до плюс пяти, ночью - до минус пяти.





