Ремонт идет по графику: жильцы многоэтажки на Рышкановке, где прогремел взрыв, смогут вернуться в свои квартиры до Рождества

Ремонт многоэтажки на Московском проспекте, где 6 октября взорвался газовый баллон, идет по графику. Рабочие залили бетоном перекрытие на 15 этаже и осталось еще одно - на 16. В мэрии обещают - жильцы нижних этажей смогут вернуться домой до Рождества.

"Все это время мы работали над обустройством общих площадей на семи этажах из 21. Число рабочих будет увеличено, так что мы завершим работу в установленные сроки", - сказал вице-мэр Кишинева Нистор Грозаву.



Когда будет готово последнее перекрытие, рабочие "Термоэлектрики" начнут восстановление отопительной системы. На ремонт многоэтажки из муниципального бюджета выделили десять миллионов леев. При необходимости сумму обещают увеличить. Пока в подъезде никто не живет. Люди на время переехали к родственникам, а 28 человек разместили в железнодорожной больнице. Жертвами взрыва в доме стали пять человек, включая четырехлетнего ребенка.





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